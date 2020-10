Lausanne : Les odeurs font de la résistance à la STEP de Vidy

La station d’épuration lausannoise, qui teste depuis la mi-septembre une nouvelle installation de désodorisation des airs viciés, n’a pas encore réussi à réduire de fortes concentrations de produits odorants.

Le fonctionnement de l’installation proprement dite paraît satisfaisant (absence de fuites, enclenchement des séquences de lavages, consommation de produits chimiques, etc.). Mais les tests n’ont pas encore révélé sa performance à réduire de fortes concentrations de produits odorants, a déclaré Pierre-Antoine Hildbrand samedi à Keystone-ATS.

L’une des explications réside dans le fait que l’étanchéité des bâtiments n’est pas encore achevée. «À l’heure actuelle, il est compliqué de savoir si cela fonctionne ou non», a relevé le municipal lausannois en charge de la sécurité et de l’économie. «Les essais se poursuivent et un bilan sera tiré ultérieurement».

Lavage en quatre étapes

Côté fonctionnement, la nouvelle installation reçoit les airs viciés transportés depuis l’intérieur des bâtiments par ventilation. Ils y sont désodorisés par un processus chimique qui prévoit un lavage en quatre étapes: d’abord «acide» par la mise en contact avec de l’acide sulfurique, puis «basique» avec successivement de l’eau de Javel, de la soude et du thiosulfate de sodium. Ainsi désodorisés, les airs sont ensuite expulsés par des cheminées situées sur le toit.

Le nouveau bâtiment compte trois lignes de lavage chimique, comprenant chacune quatre tours de lavage, soit douze au total. Elles se présentent sous forme de cylindres de trois mètres de diamètre et de sept mètres de hauteur. Dans chaque tour, l’air est introduit par le bas et les solutions de lavage pulvérisées à contre-courant, du haut vers le bas.

En rénovation

Cela fait des décennies que la Ville tente de faire disparaître les odeurs de ses eaux usées et de celles de quinze communes de l’Est et de l’Ouest lausannois recueillies à la STEP de Vidy. Celles-ci incommodent, surtout en été, les quartiers voisins, la plage, le camping et le proche siège du CIO. Elles sont aussi souvent perceptibles sur l’autoroute adjacente.