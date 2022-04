Marché du travail: Les offres d'emploi connaissent un bond historique en Suisse 

Le marché du travail suisse est en pleine forme. Le nombre d’offres d’emploi a augmenté de 47% par rapport au 1er trimestre de l’année précédente. C’est un nouveau record pour la 2e fois consécutive, annonce le dernier Swiss Job Market Index du géant de l'intérim Adecco mardi.

Le nombre d’offres d’emploi enregistre une hausse fulgurante depuis le printemps 2021. Au 1er trimestre 2022, on en comptait 7% de plus qu’au 4e trimestre 2021. Et ce malgré les incertitudes de départ liées à l’irruption du variant Omicron vers la fin de l’année dernière, ainsi que les pénuries d’approvisionnement persistantes à l’international, précise Adecco.

Boom économique post-pandémie

«La demande croissante de main-d’œuvre peut s’expliquer par le boom économique post-pandémie», explique Marcel Keller, responsable du marché Suisse du géant zurichois. «De nombreuses entreprises s’attendent à ce que cette demande continue d’augmenter dans un avenir proche, ce qui les pousse à étendre elles-mêmes leurs capacités de production et de prestations», ajoute-t-il.

L’étude souligne aussi le fait que les entreprises exigent au moins une compétence numérique dans près d’une offre d’emploi sur deux (49%). Mais le plus souvent, elles en demandent plusieurs. Ces exigences s’expliquent par l’évolution technologique à laquelle l’ensemble du marché du travail est soumis en permanence, relève Adecco.

49% des offres d’emploi ont exigé des compétences numériques Adecco

«Nombreux sont les métiers où les méthodes de travail sont constamment remises en question par la transition numérique», souligneYanik Kipfer, moniteur du marché de l’emploi suisse de l’Université de Zurich. «Si, hier encore, un mécanicien automobile avait seulement besoin d’un tournevis et d’une clé dynamométrique pour travailler, l’ordinateur s’invite aujourd’hui de plus en plus parmi ses outils», cite-t-il en exemple.

Dans leurs offres d’emploi, les entreprises demandent très souvent des connaissances de base en matière d’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Des compétences numériques de base sont exigées dans 31% des offres. De même, les entreprises attendent souvent des candidats qu’ils aient des compétences en gestion de contenu (23%) et en gestion de réseau, de système et de données (19%).

Les compétences numériques font avant tout partie des prérequis pour les métiers qui exigent un diplôme universitaire dans le domaine de l’informatique. Dans ce secteur, 99% des offres d’emploi imposent au moins une compétence numérique. Suivent ensuite les domaines de la technique (66%), administration (60%), économie (60%) et direction (55%). Les compétences informatiques sont en revanche moins nécessaires dans le social (27%), la santé (24%), les services et la vente (24%) ou encore la construction (16%).