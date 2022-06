Consommation: Les offres d’achats à crédit gratuits en pleine expansion

«Une Breitling pour 75 francs par mois » – C’est sous ce titre que la NZZ am Sonntag rapporte la possibilité toujours plus fréquente de payer des achats d’un certain montant sans intérêts ni autres frais – pris en charge par les commerçants. La popularité croissante de ce mode d’acquisition a aussi motivé Apple à le proposer depuis peu. Mais son service « acheter maintenant – payer plus tard» reste pour l’heure réservé aux Etats-Unis.