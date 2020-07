People in the City à Lausanne

Les oiseaux de nuit prêts à danser avec les poissons

Le festival électronique People in the City se joue vendredi 31 juillet et samedi 1er août 2020 dans un lieu insolite: Aquatis.

Les paisibles pensionnaires du plus grand aquarium d’eau douce d’Europe auront des voisins plutôt remuants, ce week-end: les 900 clubbers de People in the City. Ils seront répartis en trois zones de 300 personnes (qui ne pourront pas communiquer entre elles) sur l’esplanade. «On était orphelins de notre endroit de prédilection, à Sévelin, on cherchait donc un nouveau lieu. On a eu la chance qu’un changement de direction à Aquatis arrive au moment où on visitait. On a pu directement s’y projeter», explique Thierry «TT» Namer. Le coorganisateur précise que certains animaux pourraient être dérangés par la musique électronique, au cœur du festival: «Il s’agit des piranhas, d’un serpent, du dragon de Komodo et de quelques oiseaux. On va régler le son en conséquence. On peut même aller plus loin en leur passant de la musique à une certaine fréquence. On va faire des tests avant l’ouverture.»