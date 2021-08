Intempéries : Les oisillons durement touchés par les pluies

Les précipitations du mois de juillet ont pesé sur plusieurs espèces d'oiseaux. Les centres de soins ont été fortement sollicités.

Hypothermie, manque de nourriture, attaques de prédateurs facilitées: la météo pluvieuse du mois passé a eu des répercussions pour de nombreux jeunes oiseaux. Comme le relatait ce jeudi «La Côte» , le centre de soins de la Vaux-Lierre à Etoy (VD) et le Centre ornithologique de réadaptation de Genthod (GE) ont multiplié les sauvetages. Les oisillons étant moins étanches que leur s parent s , certains ont souffert d’hypothermie, et d’autres, alourdis par l’eau, ont été des proies plus faciles pour les chats, expliquent les spécialistes de ces centres. Le manque de nourriture a été également fatal à des nichées, les parents ne trouvant pas assez d’insectes.