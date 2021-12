Zermatt (VS) : Les ondes sismiques font tanguer la pointe du Cervin

Une équipe de recherche internationale a mesuré la fréquence de résonance du massif montagneux et la rend visible grâce à des simulations informatiques.

Le Cervin est constamment en mouvement: la cime oscille de quelques nanomètres à quelques micromètres en un peu plus de deux secondes.

Dans une étude qui vient d’être publiée dans la revue spécialisée « Earth and Planetary Science Letters », des chercheurs ont démontré que le Cervin est constamment en mouvement: la cime oscille de quelques nanomètres à quelques micromètres en un peu plus de deux secondes, stimulée par les ondes sismiques du sol générées par des sources naturelles telles que les marées, la houle marine, le vent et les tremblements de terre, ou par l’activité humaine.