Brésil : Les ONG écologistes qualifiées de «cancer» par Bolsonaro

Le président brésilien a affirmé qu’il ne parvenait pas à «tuer le cancer» que représentent selon lui les ONG écologistes. Il dénonce un complot à son encontre.

«De quel côté êtes-vous?»

Intérêts divergents

«Quand on dit de choisir entre l’Amazonie et Bolsonaro, ça n’a aucun sens (…). On dirait que Bolsonaro est responsable de tout ce qui se passe en Amazonie, mais beaucoup d’informations contenues dans ces campagnes sont fabriquées et mal intentionnées», a-t-il poursuivi.