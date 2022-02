manucures naturelles - Les ongles courts sont de retour

Les sœurs Kardashian, Cardi B, Megan Thee Stallion ou Lady Gaga nous ont habitués aux manucures extravagantes et extra-longues. En ce début d’année, il semble que la tendance revienne aux ongles courts. La première à avoir affiché ces mains naturelles est Kim Kardashian.

Et elle ne semble pas être la seule à troquer ses ongles longs pour des versions courtes aux teintes nude. Les chanteuses Rosalià – pourtant habituées aux griffes colorées –, Jennifer Lopez, Katy Perry, Rosé et Lisa du groupe de K-pop Blackpink et Selena Gomez en ont également abordé récemment.