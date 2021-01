Connue pour ses looks audacieux, ses couleurs de cheveux flashy et ses manucures extravagantes, Billie Eilish a encore réussi à surprendre ses fans. Dans le clip de «Lo Vas A Olvidar», en duo avec la chanteuse espagnole Rosalía, on peut voir que les mains des deux jeunes femmes se terminent par des ongles qui semblent être faits de verre soufflé.

«Aucune idée de ce que ça peut être», écrit une utilisatrice, dont le commentaire est liké par plus de 11’000 personnes tout aussi perplexes face aux ongles de la chanteuse. Une autre fait preuve d’un enthousiasme débordant: «LES MAINS LES PLUS BELLES DE LA TERRE.»

Mais tous n’ont pas l’air d’apprécier plus que cela l’œuvre d’art qui a poussé au bout des doigts de l’interprète de «Bad Guy». «What the f*** are those», peut-on notamment lire encore sur Instagram. L’animatrice radio et TV américaine Jayme Foxx, elle, assure que les ongles de Billie Eilish la rendent carrément anxieuse.