Cameroun : Les onze enseignants enlevés ont été relâchés

Selon les autorités locales, on doit cette libération à la pression exercée par la population lors de «négociations» avec les kidnappeurs.

Mardi, l’assaut d’une école protestante, la Presbyterian primary and secondary school, par des hommes non identifiés a eu lieu à Kumbo, dans la région du Nord-Ouest, où les attaques d’établissements scolaires, agressions et enlèvements d’élèves et d’enseignants sont fréquents. Mardi et mercredi, c’est au total quatre écoles qui ont été attaquées en zone anglophone, en proie à un sanglant conflit entre rebelles séparatistes et forces de sécurité.