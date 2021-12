Covid-19 : Les opérations non urgentes suspendues au bout du lac

Face à la hausse des hospitalisations dues au Covid, le réseau de soins genevois se réorganise. Les interventions chirurgicales électives sont temporairement interrompues.

La capacité des soins aigus, intermédiaires et intensifs va être augmentée avec la réorganisation des soins entre HUG et cliniques privées.

A Genève, l’étau se resserre autour du réseau de soins. Avec un nombre d’hospitalisations qui a « brutalement augmenté » ces derniers jours et malgré une réduction du programme de chirurgie aux Hôpitaux universitaires (HUG), « les limites de capacité sont proches d’être atteintes, particulièrement aux soins intermédiaires et aux soins intensifs » , indique jeudi le Département de la sécurité, de la population et de la santé. De plus, l’augmentation des contaminations et la « spectaculaire » progression du variant Omicron « devraient entraîner rapidement un plus grand nombre d’hospitalisations ».