France: Les opposants à la ligne Lyon-Turin sur le départ

Des gendarmes français laissent passer une femme et son cheval lors d’une manifestation contre la construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin, à La Chapelle, près de Modane, dans la vallée de la Maurienne, dans les Alpes françaises, le 17 juin 2023.

Les opposants à la ligne ferroviaire Lyon-Turin quittent progressivement leur camp de base de La Chapelle (Isère), a constaté l’AFP dimanche matin sur place, à l’issue d’une nuit calme selon la gendarmerie. Pendant que certains prenaient encore leur petit-déjeuner, une partie des militants pliaient leurs tentes dimanche matin et quittaient le terrain qui leur avait été prêté, sac au dos, à pied, à vélo ou en voiture, certains se rendant à la gare la plus proche, a constaté un journaliste de l’AFP. «Aucun événement majeur n’a été constaté durant la nuit (de samedi à dimanche). Les 2000 gendarmes et policiers restent mobilisés afin de garantir la sécurité de l’ensemble du département de la Savoie», a indiqué la gendarmerie.

La journée doit être consacrée à des tables rondes, des colloques, des assemblées, etc.: dimanche, «c’est un temps pour se rassembler, pour débattre, pour envisager la suite», a précisé Pina, porte-parole des Soulèvements de la Terre, une des organisations à l’origine de la manifestation non déclarée qui a réuni samedi plus de 4000 personnes selon les organisateurs et plus de 3000 selon les autorités. Le programme prévoyait aussi une assemblée générale des comités locaux des Soulèvements de la Terre menacés de dissolution par le Ministère de l’intérieur.