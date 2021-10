Votations : Les opposants à la loi Covid pensent que les résultats seront truqués

Sur Telegram, des théories complotistes circulent. Les autorités sont soupçonnées de prévoir une manipulation des résultats du vote.

Pour Stephan Ziegler, responsable des élections et des votations dans le canton de Zurich, ces allégations n’ont pas lieu d’être, car des évaluations statistiques et des extrapolations sont utilisées pour vérifier que les résultats sont plausibles. Certes, le scandale électoral de Frauenfeld et la discussion sur le vote électronique ont donné lieu à un débat critique sur la sécurité des votes. «Mais comme nous votons en Suisse quatre fois par an depuis des décennies, nous disposons de nombreux résultats qui servent de base de données pour les projections et la vérification des résultats», a-t-il expliqué à nos collègues alémaniques.