France: Les opposants à la nouvelle ligne Lyon-Turin bravent l’interdit

Ils ne veulent pas d’une ligne Lyon-Turin. Pour protester contre ce chantier «pharaonique» jugé «néfaste» pour l’environnement, quelque 2000 militants ont afflué dans la vallée de la Maurienne à l’appel d’une dizaine d’organisations. Parmi elles, le mouvement des Soulèvements de la Terre, menacé de dissolution par le ministère français de l’Intérieur. Quelque 2000 policiers et gendarmes ont été déployés dans cette vallée frontalière de l’Italie, célèbre pour ses grandes stations de ski.

«On est très content de cette mobilisation qui a été un pari difficile à tenir (…), nous ne nous laisserons pas intimider (…), c’est ici qu’il y a l’avenir et pas dans un projet mortifère et complètement dépassé par l’histoire», a souligné Lorenzo, de l’organisation italienne No Tav, mobilisé depuis des années contre ce projet piloté par Bruxelles. Installés dans les prés par une chaleur intense, les campeurs, dont beaucoup de jeunes, se sont réveillés samedi sous la surveillance d’un hélicoptère de la gendarmerie, avec une forte présence policière.