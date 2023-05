Israël: Les opposants à la réforme judiciaire restent mobilisés après 18 semaines

Comme souvent, c’est à Tel-Aviv, la grande ville côtière, que les opposants ont été les plus nombreux samedi.

«Ministre du fiasco national»

Plusieurs centaines de personnes ont ainsi manifesté à Rehovot, une ville moyenne du centre d’Israël, agitant le drapeau national et bloquant un carrefour de circulation. Mais, comme souvent, c’est à Tel-Aviv, la grande ville côtière, que les opposants ont été les plus nombreux, a constaté un journaliste de l’AFP. Après s’être retrouvés sur la place Habima, les milliers de manifestants ont marché en direction de la rue Kaplan, en agitant là aussi des drapeaux israéliens et en entonnant des chants hostiles au Premier ministre Netanyahou. «Ministre du fiasco national», pouvait-on également lire sur une pancarte à l’effigie du ministre de la Sécurité publique Itamar Ben Gvir (extrême droite), brandie par un manifestant.