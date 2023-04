France: les opposants à la réforme des retraites refusent de baisser les bras

L’impopulaire réforme des retraites et sa mesure phare, le recul de l’âge de départ à 64 ans, ont été validées vendredi par le Conseil Constitutionnel français, au grand dam des oppositions et des syndicats, déterminés à continuer à combattre ce projet emblématique du président Macron.

Réunie en soirée, l’intersyndicale a appelé le président à ne pas promulguer la réforme. Elle a souligné que la censure par le Conseil de six articles de la loi (notamment sur l’emploi des seniors) rendait le texte, «déjà injuste», «encore plus déséquilibré».

Refus de rencontrer Macron avant la Fête du travail

Le président Emmanuel Macron avait, avant même la décision du Conseil, invité les syndicats à le rencontrer mardi, dans l’optique de restaurer le dialogue. Mais les syndicats ont fait savoir qu’ils ne rencontreraient pas l’exécutif avant le 1er mai, Fête du travail pour laquelle ils appellent à «une journée de mobilisation exceptionnelle». Et les oppositions ont immédiatement promis de poursuivre le combat.

La Comédie-Française baisse le rideau pour la soirée

Rassemblées sur le parvis de l’Hôtel de Ville à Paris, des centaines d’opposants ont accueilli cette décision par des huées. «On va continuer bien sûr, on va amplifier les manifestations, avec ou sans l’intersyndicale. Le temps va jouer pour nous. Macron sera obligé de reculer», assurait John Barlou, 37 ans. Plusieurs centaines de personnes sont ensuite parties en cortèges sauvages émaillés d’incidents dans les rues du centre de la capitale.

Porte d’un poste de police incendiée à Rennes

Un des pays européens où l’âge de la retraite est le plus bas

La contestation, qui agite le pays depuis mi-janvier, s’était essoufflée lors des dernières journées d’action, notamment jeudi, la 12e. Mais la colère reste vive même si l’exécutif espère, avec cette décision, reprendre la marche de ce second quinquennat d’Emmanuel Macron, sérieusement entravé.

La France est l’un des pays européens où l’âge de départ à la retraite est le plus bas, mais avec des systèmes très différents. L’exécutif justifie son projet par la nécessité de répondre à la dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population, mais les opposants le jugent «injuste», notamment pour les femmes et les salariés aux métiers pénibles.