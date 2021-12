Etats-Unis – Les opposants à l’IVG voient «la ligne d’arrivée» après 50 ans de lutte

États-Unis : Les opposants à l’IVG voient «la ligne d’arrivée» après 50 ans de lutte

La Cour suprême doit examiner une loi du Mississippi qui interdit d’avorter après 15 semaines de grossesse. Les opposants à l’IVG y voient le moyen de renverser la jurisprudence Roe v. Wade.

Getty Images via AFP

À la veille d’une audience cruciale devant la Cour suprême des États-Unis, l’ancien numéro deux de Donald Trump, connu pour sa foi chrétienne et ses valeurs ultra-conservatrices, a affiché un optimisme rare lors d’une intervention à Washington.

Une partie de la population américaine, notamment à droite et dans les milieux religieux, n’a jamais accepté la décision de 1973 et a livré un combat protéiforme pour la faire annuler. Sur le terrain, les opposants à l’avortement se sont mobilisés près des cliniques pour tenter de décourager les femmes désireuses d’interrompre une grossesse et les médecins réalisant ces interventions.