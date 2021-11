Loi Covid-19 : Les opposants attaquent la votation avec un flot de plaintes

Environ 750 plaintes ont été déposées contre la votation sur la loi Covid-19. D'autres poursuites sont en préparation.

C'est l'une des votations les plus émotionnelles que la Suisse n’ait jamais connue: dans une semaine, les Suisses se prononceront sur la loi Covid-19. Les opposants craignent une fraude électorale et accusent le Conseil fédéral de manipulation. Les partisans, en revanche, parlent de «Trumpisme», écrit la «NZZ am Sonntag».