Pour l’heure, rien n’est officiel. Mais selon plusieurs médias, le référendum lancé contre le «mariage pour tous» devrait bientôt aboutir. Selon des recherches de CH-Media, les opposants devraient sous peu déposer les 5000 signatures nécessaires auprès de la Chancellerie fédérale. Pour rappel: le projet «mariage pour tous» souhaite notamment autoriser l’adoption pour les couples homosexuels et autoriser aux lesbiennes l’accès au don de sperme.

Le «St. Galler Tagblatt» révèle ce vendredi que le chemin de l’organisation «Non au mariage pour tous» a été semé d’embûches, et ce notamment à cause du coronavirus qui a rendu la récolte de signatures plus difficile. L’organisation explique ainsi au journal qu’elle a eu beaucoup de peine à ouvrir un compte en banque pour gérer ses affaires financières. Plusieurs établissements auraient rejeté sa demande. Postfinance lui a finalement autorisé l’ouverture d’un compte.