France : Les opposants au pass sanitaire à nouveau dans la rue

Après une première mobilisation samedi dernier, les Français opposés à l’extension du pass sanitaire s’apprêtaient à manifester une nouvelle fois dans tout l’Hexagone.

«Pour la liberté» et «contre la dictature sanitaire»: après une première mobilisation nationale le 17 juillet, des dizaines de manifestations sont à nouveau prévues samedi dans toute la France, contre l’extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions. Près de 110’000 manifestants sont attendus sur l’ensemble du territoire, selon les autorités.

Ces manifestations interviennent alors qu’une très large majorité de français (76%) approuve la décision du président Emmanuel Macron de rendre obligatoire la vaccination pour les personnels soignants et d’autres professions, avec sanctions à la clef, selon un sondage Elabe pour BFMTV le 13 juillet. L’extension du pass sanitaire (vaccination complète ou test négatif récent) recueille aussi une majorité d’approbations.

Le pass sanitaire, «nous nous en serions bien passé si le contexte était différent», a dit le ministre de la Santé Olivier Véran, face à des lecteurs du Parisien. «On y mettra fin à la minute où nous le pourrons», a-t-il promis. «Quand 90 ou 95% de la population sera vaccinée, on aura 300 cas par jour au lieu de 20’000. On vivra alors avec le Covid, jusqu’à ce qu’il disparaisse de lui-même», a également affirmé le ministre. Devant le Sénat, vendredi soir, il a expliqué que les modèles «prédisent une vague forte avec un impact hospitalier qui pourrait être très dur à la mi ou à la fin août».

Dizaine de rassemblements prévus

À Paris, trois manifestations ont été déclarées auprès de la préfecture, depuis la place de la Bastille jusqu’à la porte de Champerret, ainsi qu’entre la Place Malraux et les Invalides, et à 14H30 au Trocadéro. «Venez tous! Liberté!», a tweeté mercredi l’ex numéro deux du FN et président des Patriotes Florian Philippot, à l’initiative du rassemblement parisien sur la place du Trocadéro.

Au moins une dizaine de rassemblements sont prévus en Auvergne-Rhône-Alpes, y compris à Lyon, où la mobilisation démarrera à 15h depuis la place Bellecour (2e arrondissement). À Annecy, la manifestation déclarée se double d’un rassemblement public d’échanges et de débats à l’appel des organisateurs des premières manifestations, dès mars, «pour la liberté», et sans masques». Dans la région Grand Est, un rassemblement est organisé dès 13h sur la place Kléber à Strasbourg pour dire «non au pass sanitaire et à la réforme des retraites».

À Toulouse, le rendez-vous est fixé à 14h dans le centre-ville, malgré l’interdiction «à tout rassemblement revendicatif non déclaré» émis par la préfecture. D’autres appels à manifester ont été lancés, entre autres, à Lille, Marseille, Belfort, Nantes, Besançon ou Colmar, à chaque fois dans l’après-midi.

«Accentuer la pression»

Regroupée autour des mots-dièses #manif24juillet, #PassDeLaHonte ou #liberté sur les réseaux sociaux, l’opposition aux mesures gouvernementales pour lutter contre le Covid-19 fédère des manifestants antimasques, antivaccins ou anticonfinement aux revendications protéiformes.

Samedi dernier, plus de 110’000 personnes avaient manifesté dans toute la France contre la vaccination, la «dictature» ou le pass sanitaire, dont 18’000 à Paris réparties en plusieurs cortèges et 96’000 dans le reste du pays, selon le ministère de l’Intérieur. Pendant la semaine, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant l’Assemblée nationale et le Sénat, suivant le parcours parlementaire du projet de loi anti-Covid, dont l’adoption est attendue à la fin du week-end.

Pour enrayer la progression du variant Delta, le président Emmanuel Macron a présenté le 12 juillet une série de mesures. Source de débats et objet de nombreux amendements à l’Assemblée nationale, la présentation d’un pass sanitaire (parcours vaccinal complet ou test récent) est entrée partiellement en vigueur mercredi. Déjà appliqué dans les lieux culturels et de loisirs, son extension pour les cafés, restaurants et trains est prévue au début du mois d’aout.

La vaccination s’accélère

Avant même l’adoption de ces mesures de durcissement, leur simple annonce par le président Emmanuel Macron a accéléré la vaccination: 58% de la population totale (39 millions de personnes) avaient vendredi reçu au moins une dose (et 48% sont complètement vaccinées), contre respectivement 53% et 40% le 10 juillet.

Une disposition du nouveau texte, en cours d’examen au Sénat après une adoption en première lecture à l’Assemblée nationale, ouvre la voie à un licenciement pour les travailleurs d’établissements recevant du public qui refuseraient d’obtenir un pass sanitaire. Le projet de loi prévoit également l’obligation vaccinale pour les soignants, sapeurs-pompiers ou encore les professionnels auprès des personnes âgées.