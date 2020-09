Genève : Les opposants au projet des Vernets obtiennent un sursis

L’effet suspensif demandé par les opposants au projet immobilier du quartier des Vernets, à Genève, a été accordé ce vendredi par le Tribunal administratif de première instance pour la construction de l’un des quatre bâtiments.

Recours possibles

En plus des abattages d’arbres, les opposants contestent de nombreux écarts entre le Plan localisé de quartier (PLQ) et les autorisations définitives au niveau architectural. Ils dénoncent des appartements mal conçus et veulent un redimensionnement du projet à la baisse. Une manifestation était prévue en fin de journée.