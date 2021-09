Élections de 2023 - Les opposants aux mesures sanitaires tentés par l’entrée au Parlement

«Taupe du gouvernement»

Les Amis de la Constitution, Mass-voll, les Freiheitstrychler, Aktionsbündnis Urkantone, Netzwerk Impfentscheid… les groupes d’opposants ne manquent pas et se rejoignent en général tous lorsqu’il s’agit de manifester dans les rues. Ce samedi, un rassemblement est prévu et tous appellent à la mobilisation à Uster (ZH). Or il apparaît que des tensions apparaissent parfois. Les groupes avaient annulé la manifestation non autorisée prévue jeudi soir à Berne. Après quoi des critiques acerbes avait plu sur les réseaux sociaux de la part de manifestants, traitant les groupes de «peureux». Une des figures coronasceptiques alémanique, Robin Spiri, est allé jusqu’à accuser l’une des figures de proue de Mass-voll, Nicolas Rimoldi, d’être une «taupe du gouvernement», envoyée pour sciemment provoquer la division au sein du mouvement. Contactés par nos collègues alémaniques, les intéressés n’ont pas souhaité commenter, notamment sur l’information qui indique qu’une plainte pénale pour diffamation avait été déposée par Rimoldi contre Spiri.