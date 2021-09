Nicaragua : Les opposants détenus victimes de «torture psychologiques»

Les proches des opposants nicaraguayens emprisonnés depuis début juin ont dénoncé, mercredi, des «tortures psychologiques» pendant la détention.

Les opposants au président nicaraguayen Daniel Ortega emprisonnés, dont plusieurs anciens pré-candidats à l’élection présidentielle du 7 novembre, sont soumis à de la «torture psychologique», ont dénoncé mercredi des proches de détenus et un de leurs avocats.

Les prisonniers, ont-ils dénoncé, sont maintenus à l’isolement, ne peuvent pas communiquer entre eux, ne sortent à l’air libre qu’une fois par semaine tandis que la lumière est allumée en permanence dans leurs cellules et qu’ils ne peuvent ni lire, ni regarder la télévision.

Parmi les prisonniers qui ont pu recevoir de la visite figurent les anciens pré-candidats à la présidence Félix Maradiaga, Juan Sebastian Chamorro et Arturo Cruz, ainsi que l’ancienne guérillera sandiniste historique Dora Maria Tellez et la syndicaliste Violeta Granera.

Depuis Washington, l’avocat international Jared Genser, qui défend Felix Maradiaga et Juan Sebastian Chamorro, a dénoncé la «torture psychologique» infligée à ses clients depuis qu’ils sont en prison, même s’ils «n’ont pas été frappés physiquement».

Les deux hommes politiques, maintenus à l’isolement et «soumis à de fréquents et durs interrogatoires» ont perdu chacun plus de dix kilos depuis leur arrestation, indique l’avocat dans un communiqué.