Initiatives agricoles - Les opposants mettent en garde contre une augmentation des prix

L’Union suisse des paysans (USP) met en garde contre une augmentation d'environ 30% des prix des denrées alimentaires si l'initiative contre les pesticides de synthèse est adoptée le 13 juin prochain. «Si les Suisses disent oui, une famille avec deux enfants devrait à l’avenir dépenser 300 francs de plus chaque mois», explique le directeur adjoint Francis Egger dans le «SonntagsBlick». Une interdiction des pesticides conduirait à des rendements inférieurs dans l’agriculture, car les ravageurs dans les champs seraient moins efficacement combattus. Dans le même temps, il faudrait plus de travail manuel pour éliminer les mauvaises herbes. «Cela entraînerait des coûts de production plus élevés», déclare Francis Egger. L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) suppose également que les prix grimperont si le texte passe la rampe, mais ne fournit aucun chiffre.