Votations sur la loi Covid - Les opposants venus de toute la Suisse se sont rassemblés à Genève

De gigantesques drapeaux suisses, puis deux rangées de sonneurs de cloche. Ce samedi après-midi, la plaine de Plainpalais, à Genève, avait des airs de désalpe. Et pourtant, les toupins n’annonçaient ici pas de vaches, mais quelques centaines de manifestants venus dire leur opposition à la loi covid-19, soumise en votation en 13 juin. Le rassemblement a réuni un nombre bien plus élevé de personnes que les dernières protestations contre les mesures ou la loi Covid au bout du lac.

Et pour cause, de nombreux suisses allemands et romands avaient fait le déplacement vers Genève à l’appel de diverses organisations. «Les associations alémaniques ont une forte capacité de mobilisation», s’est réjoui le Vaudois Damien Foretay, du Mouvement suisse pour la liberté citoyenne, co-organisateur, «avec deux Genevois», précise-t-il. «L’idée, c’est de montrer l’unité du pays contre la loi Covid».