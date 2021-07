Météo : Les violents orages feront leur retour samedi

MétéoSuisse prévient que les tempêtes se montreront parfois violentes et accompagnées de fortes rafales de vent et localement de grêle.

Un orage dans le Gros-de-Vaud ChTalos

Finie la chaleur, place une nouvelle fois aux orages ce week-end, prévient MétéoSuisse. En effet, l’anticyclone qui a déterminé le temps dans nos régions ces derniers jours se décale vers la mer Baltique. Et une dépression au-dessus de la Manche entraîne sur la Suisse de l’air plus humide et instable propice aux orages. Une situation qui devrait durer plusieurs jours.

Cette nouvelle «goutte froide», comme l’appelle MétéoSuisse sur son blog, entraînera une dégradation orageuse en 2e partie de journée ce samedi. Mais le ciel était déjà bien menaçant en matinée et des orages isolés ont déjà éclaté par endroits le long du Jura. Au cours de la journée, de nombreux cumulus vont s’étendre à partir des Alpes et depuis l’ouest, et gagner les reliefs du Jura et de la plaine. Il faudra s’attendre à des orages violents, avec de fortes rafales de vent et même de la grêle par endroits, prévient MétéoSuisse. Mais les tempêtes avanceront en ordre dispersé et certains secteurs pourraient même passer entre les gouttes, souligne l’organisation.

Les températures restent douces, avec en plaine un maximum de 27 degrés. Le Joran devrait souffler en rafales le long du pied du Jura en fin d’après-midi, tandis qu’une tendance au foehn est attendue en Valais.

Cette «goutte froide» occupera la Suisse une bonne partie de la semaine prochaine mais ne devrait à priori pas avoir le même impact que la précédente. Ainsidimanche, la tendance aux orages va se maintenir, entrecoupée de belles éclaircies l’après-midi au nord des Alpes. Il fera plus frais, au maximum 25 degrés. Quant à lundi, le temps devrait être assez ensoleillé sur le Plateau, mais plus nuageux en Valais. Il faudra là aussi compter avec quelques averses et orages en 2e partie de journée.

A noter que les fortes précipitations attendues samedi risquent fort de gongler à nouveau les cours d’eau. Le canton de Vaud a pris déjà des mesures en activant des mises en garde sur Alertswiss. Il met en garde contre les crues de la Broye et les possibles débordements des lacs de Neuchâtel et de Morat.