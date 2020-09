«Il mangeait du plastique. C’était douloureux pour moi d’assister à cela», raconte l’Indien au «Daily Mail». Les éléphants se nourrissent d’habitude de racines, d’herbe, de fruits et d’écorces. Comme on peut le voir sur la photo, l’animal est entouré de végétation, mais il semble plus attiré par l’odeur se dégageant des immondices abandonnées en pleine nature.