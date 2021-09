Grève - Les ordures s'amoncellent dans les rues de Marseille

Grève des éboueurs : Les ordures s'amoncellent dans les rues de Marseille

Des éboueurs sont en grève pour protester contre l'allongement du temps de travail, qui serait inférieur à 3 heures 30 par jour selon un élu. Des syndicats appellent à étendre la contestation.

Grève avant les négociations

Entre 3h et 3h30 par jour

«Pour nous, 20% de baisse du temps de travail est un minimum non négociable», a expliqué à l’AFP Eric Robito, responsable CGT à la métropole. Ce qui ferait 1286 heures par an, contre 1607 heures pour 35 heures. Pour l’heure, la métropole a seulement proposé une baisse de 5% du temps de travail, soit 1530 heures par an et 5 heures 42 par jour sur six jours, ont précisé ses services. Actuellement, les éboueurs de la métropole feraient en moyenne entre 3 heures et 3 heures 30 par jour sur six jours, selon un rapport à paraître, cité par Roland Mouren.