Pakistan : Les oreilles de ce chevreau font de lui une star

Né à Karachi, le petit animal enflamme les réseaux sociaux. Son propriétaire assure qu’un record a été battu bien que la catégorie n’existe pas encore au Guinness.

Une notoriété explosive

«À peine 10 à 12 jours après sa naissance, il apparaissait déjà dans les médias nationaux et internationaux et gagnait un concours de beauté», a raconté, avec fierté, M. Narejo. «Après 30 jours, il est devenu si populaire que même une personnalité célèbre aurait besoin de 25 à 30 ans pour atteindre la même notoriété», a-t-il affirmé.

Repliées pour qu’il ne marche pas dessus

M. Narejo est désormais un peu préoccupé par l’attention suscitée par Simba, y compris auprès d’éleveurs concurrents. Il a recours aux prières et à la tradition pour se prémunir contre leur possible rancœur. «Nous récitons des versets du Coran et lui soufflons dessus pour éloigner le mauvais œil», a-t-il expliqué.