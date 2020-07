Tennis

Les organisateurs de l'US Open confiants

La Fédération américaine de tennis (USTA) a indiqué qu'elle «poursuivait son projet d'organiser l'US Open» à New York, se disant confiante dans ses plans visant à assurer la sécurité des joueurs.

«Nous restons convaincus que nos efforts pour assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans les deux tournois, notre priorité absolue, restent sur la bonne voie», a ajouté l'instance. Celle-ci publiera les détails de ses protocoles de santé et de sécurité «à une date ultérieure plus proche des tournois», élaborés en concertation avec les circuits féminin WTA et masculin ATP.

«En collaboration avec notre groupe consultatif médical et notre équipe de sécurité et l'État de New York, nous avons développé un plan de santé et de sécurité solide pour atténuer le risque d'infection dans l'environnement confiné du site du tournoi et des hôtels des joueurs», a déclaré l'USTA. «L'État de New York continue d'être l'un des endroits les plus sûrs du pays en ce qui concerne le virus Covid-19», a-t-elle encore argué.