Basketball

Les orgies de Rodman l’ont mené à l’hôpital

L’ancienne star des Chicago Bulls est notamment revenue en détail sur des épisodes de sa vie sexuelle lorsqu’elle était pour le moins débridée.

Déjà évoquées dans le documentaire «The Last Dance» sur Netflix, les frasques de Dennis Rodman ne sont un secret pour personne. Ces derniers jours, l’ancien basketteur des Chicago Bulls est revenu sur ses années débridées et ses relations sexuelles, qui l’ont mené plusieurs fois à l’hôpital pour des blessures intimes.

Il a raconté l’épisode pour Party Legends Viceland, cité par «Marca»: «Elle m’a dit qu’elle voulait essayer quelque chose de nouveau: que je coure et saute sur elle. Alors j’ai couru, j’ai couru, j’ai couru, et j’ai sauté. Et il s’est littéralement brisé. Il y avait du sang partout. Elle est devenue pâle. Elle s’est mise à crier: «Mon Dieu. Il est mort. Je l’ai tué!». Mais j’ai essayé de la calmer en lui disant que non et que je m’étais cassé le pénis.»