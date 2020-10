Comme à son habitude, le directeur artistique de Balenciaga, Demna Gvasalia, fait du Demna Gvasalia. Son dernier statement « ugly chic » ? Une collection de chaussures en tissu et en caoutchouc où les doigts du pied vivent chacun leur vie dans leur coin.

C’est une édition limitée réalisée en collaboration avec Vibram, entreprise italienne de semelles et de chaussures connue pour sa Fivefingers, basket minimaliste. En séparant chaque orteil et en offrant une semelle ultra-fine, la chaussure imite l a marche pieds nus , comme un retour aux sources.

La basket Balenciaga Toe Lace Up utilise un talon suspendu, tandis que la Balenciaga Heeled Toe repose sur un talon noir moulé. Chaque article est estampillé des logos Vibram et Balenciaga et porte un numéro qui marque sa place dans la série limitée. La collection rend hommage à l ’ héritage des deux marques qui ne sont pas si éloignées l’une de l’autre. D’un côté Vibram a expérimenté de nouvelles silhouettes au nom de l ’ exploit technique, de l’autre, Balenciaga a fait de même dans l ’ industrie de la mode.