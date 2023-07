Les os d’un homme disparu depuis cinq ans trouvés dans la nature

L’enquête a permis de découvrir plusieurs os et fragments.

Le 29 juin dernier, un os avait été trouvé dans une butte d’humus fraîchement déplacée à Weiningen (ZH) et apporté à un poste de police. Des recherches plus poussées sur les lieux de la découverte ont permis de mettre au jour d’autres os et fragments, révèle ce mercredi la police cantonale zurichoise dans un communiqué de presse. Une analyse ADN a permis de remonter jusqu’à un homme porté disparu depuis le 2 août 2018.