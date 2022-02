Cinéma : Les Oscars se dotent d’un prix du public, via un vote sur Twitter

Afin d’améliorer leurs audiences, les Oscars vont permettre au public d’élire le film le plus populaire de la saison sur Twitter.

Les Oscars, récompenses suprêmes du cinéma américain, ont annoncé lundi la création d’un prix du public qui célébrera le mois prochain le film le plus populaire de la saison et qui sera désigné via un vote organisé sur Twitter.