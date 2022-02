Récompenses : Les Oscars vont préenregistrer la remise de huit statuettes

Afin de rendre la cérémonie des Oscars du 27 mars plus attractive, les organisateurs ont décidé d’enregistrer l’attribution de huit Oscars dans des catégories techniques ou pour les formats courts.

La nouvelle mouture des Oscars libérera du temps d’antenne pour des numéros musicaux ou autres. Reuters

Les organisateurs des Oscars ont annoncé mardi que la remise de certains trophées, le 27 mars à Hollywood, serait préenregistrée afin de rendre la retransmission télévisée de cette soirée plus dynamique et plus attractive pour les spectateurs. Cette décision, qui concerne huit Oscars dans des catégories techniques ou pour les formats courts, permettra de libérer davantage de temps d’antenne pour des numéros musicaux, humoristiques et des hommages, explique le président de l’Académie des Oscars, David Rubin, dans un e-mail adressé à ses membres et aux candidats.

L’audience de la soirée des Oscars est en chute libre depuis quelques années. La dernière édition, certes perturbée par les restrictions sanitaires liées à la pandémie, avait attiré à peine dix millions de spectateurs, une baisse de 56% par rapport à l’année précédente qui se situait déjà à un niveau historiquement bas.

Muscler la soirée

Les huit Oscars concernés (son, décors, court-métrage documentaire, etc.) seront remis «durant l’heure précédant le début de la retransmission télévisée» et les séquences seront montées de manière à être «insérées dans le spectacle diffusé en direct», précise l’e-mail que l’AFP a pu consulter.

L’Académie des arts et sciences du cinéma qui remet les Oscars a déjà fusionné récemment les catégories «mixage de son» et «montage de son» en une seule. Mais les idées visant à réduire le nombre d’Oscars pour muscler la soirée ont jusqu’à présent été très impopulaires, particulièrement au sein des collèges techniques de l’Académie qui travaillent en coulisses (monteurs, maquilleurs, coiffeurs, etc.) et pour lesquels cette soirée représente le seul moment de gloire.

«Le déroulement du show ne change pas»

Dans son message, le président Rubin prend d’ailleurs bien soin de souligner que «chaque cinéaste et artiste dans toutes les catégories pourra avoir son «moment» de célébration aux Oscars» en public sur la scène du traditionnel Dolby Theatre de Hollywood.

Et «pour les spectateurs à domicile, le déroulement du show ne change pas, même s’il sera plus ramassé et plus électrique avec ce nouveau rythme», insiste le président de l’Académie. La retransmission de la 94e édition des Oscars inclura aussi une nouveauté, le prix du public qui sera décerné à l’issue d’un vote organisé via Twitter.

Les Oscars auront trois maîtresses de cérémonie le 27 mars: les actrices Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes. Ce sera la première fois depuis 2018 que les Oscars auront un animateur, et la première fois depuis 1987 qu’ils en auront trois.