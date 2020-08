«J’ai été mon premier cobaye», raconte en riant cette comédienne et spécialiste en communication qui, depuis cinq ans, utilise les outils du théâtre pour aider petits et grands à mieux se connaître et à développer leurs compétences humaines, en privé comme en entreprise. «Il est difficile de lancer son projet lorsqu’on est seul, d’oser se mettre en avant, de trouver l’énergie de se mettre en route.» L’espace de cinq soirées réparties sur deux mois, elle propose de «comprendre ce qui se passe en soi et d’apprendre à le changer, d’apprendre à utiliser son corps et sa voix pour se donner du courage et de l’énergie et à utiliser le groupe comme moteur pour se donner cet élan.»