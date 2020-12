Pérou : Les ouvriers agricoles péruviens poursuivent leurs protestations

Après avoir obtenu l’abrogation d’une loi contestée, les ouvriers agricoles péruviens réclament maintenant une augmentation de salaire.

La voie était bloquée par des rochers, des pneus enflammés et un vieux minibus.

«Nous voulons une solution sur la question du salaire (...) nous attendons une augmentation de salaire», a expliqué l’un d’eux, membre d’un groupe qui bloquait la route dite Panaméricaine près de la ville d’Ica, à 275 km au sud de Lima. La voie était bloquée par des rochers, des pneus enflammés et un vieux minibus.

Rapidement, des autocars transportant quelque 200 policiers anti-émeutes sont arrivés. Après trois heures d’attente, les policiers ont délogé les occupants et ont rétabli la circulation sur la route, alors que s’étaient formées de longues files d’attente de camions et de voitures.

Augmentation de salaire

Outre l’abrogation de la loi de Promotion Agraire qui avait été approuvée sous la présidence d’Alberto Fujimori (1900-2000), les manifestants exigent que leur salaire passe de 11 à 18 dollars par jour (de 9,8 à 16 francs). Cette loi, qui avait permis de renforcer le secteur péruvien des exportations agricoles – dont le chiffre d’affaires s’élève à 5 milliards (4,5 milliards de francs) par an – accordait des avantages fiscaux aux entreprises mais privait les travailleurs de certains droits et limitait leurs salaires. Elle avait été prorogée il y a un an jusqu’en 2031.