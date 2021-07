Préverenges (VD) : Les paddleurs font fuir les volatiles

Les embarcations ne respectent pas l’interdiction de naviguer près de l’île aux oiseaux à Préverenges. Des ornithologues déplorent ces intrusions. Les contrevenants s’exposent à une amende.

Sur le lac comme sur la route, il y a des règles à respecter. À Préverenges, des paddles passent trop près de l’île aux oiseaux et font fuir les volatiles, rapporte le journal «La Côte». La zone naturelle est pourtant interdite à la navigation. Franck Lehmans, membre du comité de la Maison de l’île aux oiseaux, déplore que certains ignorent la dizaine de flotteurs jaunes qui entourent l’île ainsi que les deux panneaux situés de part et d’autre du site. Dans le quotidien, le président du Cercle ornithologique de Lausanne, Lionel Maumary, ajoute qu’«il y a très peu de gens qui le font consciemment, pour embêter. Quand on est sur l’eau, on ne voit pas forcément que c’est une île.» Il ajoute que ceux qui fréquentent régulièrement les lieux «font souvent la police» pour tenter d’empêcher les irruptions intempestives.