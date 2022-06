Suisse : Les paiements en cash à La Poste restent accessibles à 9 Suisses sur 10

Malgré l’attrait grandissant pour les services en ligne, au moins 94% de la population suisse peut faire ses paiements en espèces en maximum 20 minutes de trajet, d’après l’Ofcom.

Plus de 9 Suisses sur 10 ont accès à un service de paiement en espèces de La Poste en maximum 20 minutes selon l’Ofcom.

L’année dernière, la part de la population qui a pu accéder en 20 minutes au plus, à pied ou en transports publics, aux services de paiement en espèces offerts par La Poste a progressé dans sept cantons alors qu’elle est restée stable dans onze autres. Elle a par contre baissé en moyenne de 0,4% dans huit cantons (AR, GE, JU, SO, TG, TI, VD et ZH). Avec une proportion dépassant 94%, le seuil minimal de 90%, exigé dans chaque canton, est respecté partout.