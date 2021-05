Escalade au Proche-Orient - Les Palestiniens accusent Israël de «crimes de guerre» devant l’ONU

Guterres met en garde contre le risque d’une crise régionale «incontrôlable»

«Les affrontements doivent cesser immédiatement. Les roquettes et les mortiers d’un côté et les bombardements aériens et d’artillerie de l’autre doivent cesser», a aussi affirmé Antonio Guterres.

«Les affrontements risquent d’entraîner Israéliens et Palestiniens dans une spirale de violence aux conséquences dévastatrices pour les deux communautés et pour toute la région», a-t-il poursuivi.

La violence «a le potentiel de déclencher une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable et d’encourager davantage l’extrémisme, non seulement dans les territoires palestiniens occupés et en Israël, mais dans l’ensemble de la région», a-t-il mis en garde.