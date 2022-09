Israël : Les Palestiniens contre un transfert de l’ambassade britannique

La Première ministre britannique Liz Truss, qui était à New York pour participer à l’Assemblée générale de l’ONU, a fait part mercredi à son homologue israélien Yaïr Lapid de son intention de «revoir l’emplacement actuel de l’ambassade britannique en Israël», a déclaré Downing Street dans un communiqué publié à Londres.

«Tout déménagement d’ambassade constituerait une violation flagrante du droit international», a ajouté le diplomate palestinien. Hossam Zomlot a ajouté que «cela saperait la solution à deux États et enflammerait une situation déjà instable à Jérusalem et dans le reste des territoires occupés (…) Une telle promesse est immorale, illégale et irresponsable!»