Élections : Les Palestiniens de Cisjordanie votent aux municipales

Le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, a refusé d’y participer, tant que des élections législatives et une présidentielle n’étaient pas organisées.

Organisé dans 376 villages de Cisjordanie, le scrutin de samedi ne se tient dans les faits que dans 154 localités, personne ne s’étant déclaré dans 60 bourgs et une seule liste de candidats ayant été enregistrée dans 162 autres villages. Les bureaux de vote, qui ont ouvert à 07h00 (06h00, heure suisse), fermeront à 19h00 (18h00, heure suisse) et quelque 405’000 électeurs palestiniens sont appelés à voter, d’après la commission électorale.

Ces élections, dont une deuxième phase se tiendra dans les villes en mars, sont largement considérées comme dépourvues d’enjeu, la plupart des candidats se présentant sous l’étiquette d’indépendants et le Hamas ayant refusé d’y participer. Elles ne sont pas «politiquement importantes car organisées dans des villages et pas encore dans les grandes villes» et «futiles» en l’absence du Hamas, estime l’analyste politique Jihad Harb.