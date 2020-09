Conflit israélo-palestinien : Les Palestiniens demandent une conférence de l’ONU en 2021

Cette demande est une réponse au plan de paix du président américain Donald Trump et à ses décisions unilatérales favorables à l’État hébreu.

Assis à son bureau, derrière une plaque estampillée «État de Palestine», le dirigeant qui n’a qu’un statut d’observateur à l’ONU n’a pas caché que sa demande était une réponse au plan de paix du président américain Donald Trump et à ses décisions unilatérales favorables à l’État hébreu. «Le monde entier a rejeté» ce plan présenté en début d’année, qui va «à l’encontre de toutes les résolutions internationales» et ne prévoit qu’un État palestinien réduit à sa part congrue, a-t-il martelé.

«Par son agression, Israël a renié tous les accords qu’il a signés et a sapé la solution à deux États», a jugé Mahmoud Abbas. «Par ses actes unilatéraux et irresponsables, il est en train de détruire les dernières chances de paix», a-t-il ajouté. Il a aussi vivement critiqué les accords historiques conclus ces dernières semaines par Israël avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, sous l’égide du président des États-Unis.