Législatives en France : Les panneaux d’affichage sont de retour, la tension aussi

La campagne officielle pour les élections des 12 et 19 juin démarre ce lundi, entre des macronistes qui tablent sur une victoire et des oppositions rangées derrière la bannière du pouvoir d’achat.

Selon plusieurs sondages, la majorité présidentielle et la Nupes seraient au coude-à-coude en voix (26-28%), devant le RN (21-23%), LR (9%-11%) et Reconquête! d’Eric Zemmour (5-6%). Mais du fait du mode de scrutin et de la concentration géographique des scores LFI, le camp présidentiel garderait une majorité de 290 à 330 sièges. La Nupes aurait de 160 à 195 sièges, le RN entre 20 et 65. LR verrait son groupe parlementaire d’une centaine de députés fondre entre 20 et 65 sièges.