Energie: Les panneaux solaires entre les voies du train, c’est non!

Au début de l’année 2023, une société basée à Écublens (VD) envisageait un test de panneaux solaires installés entre les voies de chemin de fer. Or les journaux du groupe CH Media révèlent jeudi que le projet est stoppé net par l’Office fédéral des transports (OFT). Le porte-parole de l’OFT, Michael Müller, précise que le projet en question a été examiné et que l’office est arrivé à la conclusion que les panneaux solaires ne pouvaient pas être autorisés à proximité des voies. «Ce sont en premier lieu des considérations de sécurité qui ont fait pencher la balance en faveur d’une décision négative.» Ainsi, le contrôle des voies n’est plus suffisamment garanti avec les panneaux solaires et l’entretien des voies risque d’entraîner «des coûts supplémentaires considérables».