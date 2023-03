Session du Parlement: Les panneaux solaires seront obligatoires pour les nouveaux bâtiments

Menaces de l’UDC

Cette obligation tombera toutefois s’il n’est techniquement pas possible de procéder à l’installation ou si elle n’est pas rentable. Le National a aussi décidé, contre l’avis de sa commission et des Verts, que les constructions qui existent déjà ne seront elles pas obligées de s’équiper en photovoltaïque. C’est pourtant là que les toits et les façades recèlent le plus grand potentiel», a protesté Kurt Egger (Verts/TG)