Initiative parlementaire – Les papas devraient pouvoir prendre le congé mat’ de leur conjointe décédée

Faire le deuil de son conjoint est une rude épreuve. Le faire lorsqu’on doit prendre soin d’un nourrisson l’est sans doute encore un peu plus. En Suisse, après la naissance d’un enfant, les mères qui exercent une activité lucrative ont droit à un congé de 14 semaines. Les pères, eux, ont droit à un congé de deux semaines. Or si l’un des parents vient à décéder, son droit au congé s’éteint avec lui.

«Assez de temps pour s’occuper du nouveau-né»

Pour ce qui est de la mère, elle aurait droit à un congé de deux semaines si le père décédait dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant. Ce congé devrait être pris sous la forme de semaines ou de journées dans les six mois suivant le décès. Le parent survivant aurait de plus toujours droit à un congé de paternité ou de maternité. Une minorité de la commission propose que seul le père ait droit à un congé, qui durerait 14 semaines, en cas de décès de la mère et qui engloberait le congé de paternité.