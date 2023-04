Soudan : Les paramilitaires disent contrôler le palais présidentiel de Khartoum 

La rivalité entre les deux généraux à l’origine du putsch au Soudan en octobre 2021, lors duquel ils avaient fait front commun pour évincer les civils du pouvoir, a explosé samedi à Khartoum. La capitale soudanaise s’est réveillée au son des explosions et des combats. Le groupe paramilitaire FSR ((Forces de soutien rapide, ndlr› du général Mohamed Hamdane Daglo assure samedi contrôler le palais présidentiel du chef de l’armée Abdel Fattah al-Burhane, qui dirige de facto le Soudan depuis un putsch en octobre 2021.

Incertitudes

Le bras de fer politique a gagné la rue samedi: dans plusieurs quartiers de Khartoum, des tirs et des explosions quasi ininterrompus ont fait trembler les habitants d’un pays longtemps déchiré par la guerre et mis au ban des nations durant de longues années. Les FSR ont appelé les habitants à «se rallier à elles pour protéger la patrie et les acquis de la révolution», la révolte populaire qui renversa le dictateur Omar el-Béchir en 2019.