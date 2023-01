Psychologie: Les parents au nez scotché dans leur smartphone nuisent à leurs enfants

L’Asie enquête aussi

Eva Unternährer indique que des pays asiatiques ont aussi mené des études sur la question. Ils se sont rendu compte que plus les parents utilisaient leur smartphone en présence de leur enfant, plus ceux-ci en avaient, plus tard, à leur tour une utilisation problématique. «Ils ont en outre une moins bonne estime de soi, davantage de difficultés émotionnelles et une moins bonne relation avec leurs parents» dit-elle. Les parents devraient fixer des règles claires, comme imposer des horaires ou mettre le natel en mode avion lorsqu’on effectue des activités avec ses enfants.