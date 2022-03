Affaire Petito : Les parents de Gabby attaquent: «Un comportement choquant, atroce»

La famille de l’Américaine tuée lors d’un périple avec son petit ami traîne en justice les parents de celui-ci. Ils accusent les Laundrie d’avoir couvert leur fils.

Gabby a trouvé la mort l’été dernier lors d’un road-trip avec son petit ami qui a viré au drame. Instagram

Plus de six mois après la mort tragique de Gabby Petito, étranglée et abandonnée dans un parc national du Wyoming l’été dernier, les parents de la victime n’ont pas dit leur dernier mot. Selon NBC News, Joseph Petito et Nichole Schmidt ont intenté jeudi une action civile contre les parents de Brian Laundrie, le petit ami de Gabby. Le jeune homme s’était donné la mort près de chez lui en Floride, quelques jours après le décès de la jeune femme. Il avait confessé dans un carnet avoir tué sa compagne.

Les parents de Gabby reprochent à ceux de Brian Laundrie d’avoir caché des informations cruciales aux autorités. Joseph Petito et Nichole Schmidt sont en effet persuadés que Christopher et Roberta Laundrie savaient que leur fils avait tué la jeune femme de 22 ans. Le 14 septembre, les parents de Brian avaient indiqué dans un communiqué qu’ils soutenaient les opérations visant à retrouver la disparue. Une déclaration qu’ils ont rédigée tout «en sachant parfaitement que Gabrielle Petito avait été assassinée par leur fils», selon la plainte civile.

«Malveillance ou grande indifférence»

«Bien que Joseph Petito et Nichole Schmidt aient imploré Christopher Laundrie et Roberta Laundrie de leur dire si leur fille était vivante et, dans le cas contraire, où se trouvait sa dépouille, (ceux-ci) ont refusé de répondre», peut-on lire dans le document rédigé par Me Patrick Reilly, avocat des parents de la blogueuse. Selon l’homme de loi, Brian Laundrie aurait avoué son acte à ses parents autour du 28 août 2021. Les Laundrie «étaient au courant de la souffrance mentale et de l’angoisse» des parents de Gabby, mais ont «agi avec malveillance ou avec une grande indifférence», adoptant un comportement «choquant, atroce et qui dépasse toutes les limites possibles de la décence», estime l’avocat.

Les parents de la victime et leur représentant accusent par ailleurs les Laundrie d’avoir gardé le silence sur l’endroit où se cachait leur fils et d’avoir essayé d’organiser sa fuite vers un autre pays. De son côté, l’avocat des parents de Brian balaie cette plainte d’un revers de la main: «En supposant que tout ce que les Petito affirment dans leur plainte soit vrai, ce que nous nions, ces poursuites ne changent rien au fait que les Laundrie n’avaient aucune obligation de parler aux forces de l’ordre ou à un tiers, y compris la famille Petito», rappelle Me Steve Bertolino.

Les parents de Gabby réclament au moins 30’000 dollars de dommages et intérêts pour la «souffrance et l’angoisse» causées.

